Celebra Unison sus 75 años con gran "Mexicanshow"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una noche llena de emociones, canto, música, gritos y baile al ritmo de la cumbia al estilo "Mexican", fue lo que se vivió en el festejo del 75 Aniversario de la Universidad de Sonora con Jenny and The Mexicats.



Eran las 18:30 horas cuando empezaban a llegar los primeros seguidores del grupo multicultural encabezado por la hermosa londinense Jenny Ball; el español David González Bernardos; y los mexicanos Icho y Pantera, la noche del sábado.



A esa misma hora Jenny y los Mexicats daba su primer rueda de prensa donde se mostraron felices y agradecidos de presentarse por vez primera en la capital de Sonora.



Se llegaron las 20:00 horas y el público en su mayoría joven, esperaba con ansias la salida de sus ídolos e intérpretes de "Verde Más Allá".



Se dieron las 20:18 cuando se escuchó la presentación de los Mexicats con la talentosa Jenny, y los gritos y aplausos no se hicieron esperar de los cientos de hermosillenses que ya se encontraban en el área del concierto.



Al mismo tiempo retumbaban los oídos por el show de luces y sonido en el escenario tan impresionante que hicieron lucir a los artistas como los verdaderos reyes de la cumbia, el folk y el flamenco que desde sus inicios los ha caracterizado.



"Buenas noches y bienvenidos al Mexicanshow", se escuchó a través de la voz del presentador, mientras que entre las explosiones luminarias y claroscuros que invadían el escenario, se podían ver aquellas figuras desde temprano esperadas, a ritmo del "intro" tan característico.



De pronto acaparó la mirada del público aquella imagen de la mujer rubia, de belleza europea que animaba al público ya prendido, acompañada por el guitarrista Pantera, con su estilo punk-rock; el bajista mexicano Icho; y en las percusiones y cajón, David González, importado desde Madrid.



Fueron 24 canciones las que interpretaronel sábado durante el festejo del 75 Aniversario de la Unison y no podía faltar la melodía "Tiene Espinas el Rosal", muy al estilo "Mexicats".



y que en 2016 la banda acompañó al grupo Cañaveral, en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.