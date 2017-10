Vive Miguel Alemán difícil situación por adicciones

HERMOSILLO, Sonora()

El no quiere estar ahí, pero se aferra porque ahí tiene a su familia y sus raíces. Alex tiene 24 años y la mayoría los ha vivido en el Poblado Miguel Alemán, aunque si pudiera se iría a otro lugar.



"Hay mucha drogadicción, muchos tiraderos descarados, por la orilla de la carretera pasan las motitos pitando, pasan los carros vendiendo, muy descarado el asunto", dijo con un tono de tristeza, "está mal la situación aquí".



La historia de Alex la viven muchos jóvenes de esta comunidad, pero también el resto de los habitantes. Por las calles del poblado es común ver a muchachos que deambulan de un lado a otro, sin rumbo, perdidos por su adicción a las drogas.



La venta de drogas en bajas cantidades, actividad mejor conocida como "narcomenudeo", es uno de los principales problemas que aquejan a esta comisaría de Hermosillo y que la pone como un "foco rojo", para las autoridades en materia de seguridad.



Entre 2016 y los primeros meses de este año, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que se aseguraron más de 200 puntos de venta de droga en el Municipio, la mayoría de ellos en tres colonias, entre las que se incluía la Comisaría Miguel Alemán.



Durante el año 2016 se aseguraron en Sonora poco más de 460 mil dosis de sustancias como el "crystal", de los cuales el 60% se incautó en Hermosillo, mientras que la forma de operación para distribuir la droga por parte de los vendedores es en su mayoría en motocicletas y bicicletas.



Además de las cifras oficiales, las notas periodísticas dan cuenta de manera frecuente de problemas ligados a la venta de drogas en ese lugar.



HAY ANTECEDENTES



En febrero de 2016 en un taller mecánico ubicado a la orilla de la carretera que lleva al Poblado, un comando armado ultimó a balazos a siete hombres, situación que el fiscal general Rodolfo Montes de Oca calificó de atípica para el Estado. Este es sólo uno de varios casos.



El crecimiento demográfico reportado para esta localidad es alto y las tasas de crecimiento de la población rebasan a las de la capital y a las del Estado, pues entre los años 2000 y 2010, los habitantes de la Comisaría Miguel Alemán pasaron de 22 mil 505 a 30 mil 869.



Entre 2005 y 2010 la tasa promedio anual de crecimiento de la población fue de 3.9% y en ese mismo porcentaje se estima el incremento anual entre 2010 y 2017, superior a la nacional y de Sonora, que están apenas cercanas al 2%.



Al problema de la inseguridad con que sobreviven los costeños se suman diversas carencias en materia de salud, empleo, educación y otro tipo de oportunidades.



EL TEMA SE HA COMPLICADO



Aunque no hay datos específicos sobre los delitos graves que se cometen en la zona, Francisco Laborín Álvarez, investigador del CIAD, afirmó que el tema se ha complicado.



"La inseguridad hoy se exacerba porque tenemos mayor cantidad de jóvenes, de adolescentes, que al no tener trabajo ni otras oportunidades y drogas ilícitas a su disponibilidad, acrecientan el problema y hay situaciones de riesgo en todo sentido", explicó.



Prueba de la inseguridad es que la Comisaría encabeza las cifras de robo a casa habitación y comercio en Hermosillo, según la información disponible en la página oficial de la Secretaría de Seguridad Pública de Sonora, actos delictivos que las autoridades relacionan con el consumo de drogas.



Investigadores y académicos que han estudiado el Poblado coinciden en que hay una falta de atención de las autoridades de los tres niveles de Gobierno, que no han implementado programas permanentes ante los problemas que van en aumento.



El consumo de alcohol, drogas, robos, asaltos y asesinatos ocurren a plena luz del día, mientras que los policías y socorristas no atienden los reportes de manera oportuna, denunció una de las vecinas.



"No hay ley aquí, la ley está comprada, atrás de mi casa hay dos tiraderos juntos, ya los hemos reportado, pero de allí recibe dinero la ley (policías); yo no tengo dinero, por eso no me atienden rápido", expresó Rosalba, una vendedora de frituras con 50 años de edad.



El investigador del CIAD, Laborín Álvarez, apuntó que en la Costa de Hermosillo siempre ha existido la inseguridad, pero ésta se ha agravado ante el incremento de jóvenes y disponibilidad de drogas.



"La Costa hoy enfrenta tantos problemas que no son nuevos, problemas mucho más agudizados, no sólo la violencia, educación, drogadicción, infraestructura sanitaria, pobreza alimentaria, si no que creo que el trabajo ya no es suficiente", recalcó.



DA PROGRAMA RESULTADO: SSP



Adolfo García Morales, secretario de Seguridad Pública estatal, afirmó que el programa Escudo Ciudadano, creado y operado por la actual administración municipal, ha dado resultados en todo el Municipio contra la delincuencia.



Como ejemplo de sus efectos positivos mencionó el aumento de la percepción positiva de seguridad en la capital del Estado y el decomiso de 605 mil 872 dosis de diversas drogas desde principios de 2015 a la fecha.



Hasta ahora el programa de prevención Escudo Ciudadano, indicó, es una de las principales herramientas para solucionar muchos problemas de inseguridad, y a la fecha ha logrado formar 473 comités vecinales en el Municipio.ROSARITO, BAJA CALIFORNIA.- La falta de estadísticas focalizadas impide conocer el porcentaje real del problema que se enfrenta sobre las adicciones en la población de Playas de Rosarito, y aunque se aplican programas de Gobierno para el combate y atención de las mismas, el consumo va en aumento.



De acuerdo con la encuesta Inter-Censal 2015, Rosarito cuenta con 96 mil 734 habitantes, lo que representa casi el 3% de la población del Estado y crece a un ritmo del 2.4% anual.



Este Municipio fue el primero en el Estado en instalar el Comité Municipal contra las Adicciones (Comca), refiere el regidor y presidente de la Comisión de Salud y Medio Ambiente, Elías Mendoza.



Sin embargo, explica que hay muy poca participación ciudadana en los comités consultivos, no hay interés por el tema. La gente considera que si no vive el problema de cerca no debe involucrarse en las acciones preventivas y el Gobierno no puede con todo.



Dice que otro problema que se enfrenta, es la falta de estadísticas particulares sobre las adicciones en Rosarito, ya que se cuenta con datos generales donde se incluyen los cinco municipios, pero no hay un estudio exclusivo para esta población.



Mendoza Rojas considera que sin tener números comparativos, es evidente que el consumo de sustancias adictivas va en aumento entre la población y eso impacta en el incremento de los índices delictivos, sobre todo de robos en sus diferentes modalidades.



Las dependencias que ejecutan programas relacionados con la prevención de las adicciones, comenta, es la Dirección de Servicios Médicos, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal del Deporte, DIF y Dirección de Desarrollo Social.