Revisará Municipio contrato colectivo con trabajadores

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una nueva reunión con el Tribunal de Justicia administrativa tendrá la próxima semana el sindicato de trabajadores del Ayuntamiento de Hermosillo y autoridades municipales para la revisión del contrato colectivo.



Este lunes ante la presencia del magistrado presidente, Aldo Padilla, los sindicalizados presentaron la violación de 31 cláusulas del reglamento, por lo que el presidente del tribunal solicitó una nueva reunión para tocar a profundidad los temas.



Salvador Díaz Holguín, líder sindical, recalcó que una de las violaciones al contrato es el atraso en la entrega de más de tres mil 500 uniformes, que debería ser hoy, además de falta de apoyos para gastos funerales y licencias.



"Es muy importante la revisión del nuevo Contrato Colectivo de Trabajo, ya hicimos llegar y se vence este diciembre, traemos documento de entrega de peticiones donde el ayuntamiento no nos da respuesta positiva", aseveró.



Por su parte el secretario del Ayuntamiento, Julio Ulloa Girón, reiteró que no hay tales violaciones y que deben analizarse en la próxima reunión el día martes a las 10:00 horas.



"A solicitud del presidente del Tribunal nos entregó un documento de análisis de solicitudes a ambas partes, uno de los acuerdos es que estos temas son administrativos, no políticos, que debemos tocar en una mesa de análisis y diálogo", recalcó.