Prepara una tamaliza por Valeria

Los tamales que Cyntia amasa y cocina amorosamente representan una nueva oportunidad para Valeria, su hija de 8 años, para salir del cáncer; con la venta, podrá costear una tomografía que ayude al análisis del estado de la enfermedad de la pequeña.



Cyntia Molina trabaja cada fin de semana, desde hace más de dos años, elaborando el antojito que se convertirá en un ingreso para pagar el medicamento y estudios de Valeria Flores Molina, niña que intenta recuperar su salud luego de ser diagnosticada con cáncer linfático.



"Valeria es una niña muy inquieta, muy traviesa y muy entusiasta", narró Cyntia, "y a pesar de que en el primer año estuvo cerca de 200 días en el hospital porque se le complicaban las quimios, ella siempre estuvo brinque y brinque en la cama y escuchando música".



Son cerca de 30 mil pesos los que se requieren para llevar a Valeria a Tecate, Baja California, a realizarse un estudio en una clínica privada antes del 18 de septiembre, por lo que cada fin de semana hasta esa fecha, Cyntia venderá tamales para reunirlos. "Necesitamos 20 mil pesos para el estudio y unos 8 mil para el viaje de las dos; yo había estado guardando un poquito de dinero pero todavía falta, creo que llevo unos 8 mil, que serían los que usaré de inversión en el material de los tamales, porque es caro.



"Su cáncer está en remisión, que significa que retrocedió, pero falta confirmar que no haya residuos y así poder retirarle las quimioterapias, para eso es el estudio", explicó la madre.



Aunque Valeria no depende económicamente sólo de Cyntia, el sueldo de su padre alcanza justo para cubrir los gastos de la casa, por lo que desde que fue diagnosticada, las ganancias de la venta de tamales se destinan a ella.



"Ya no pasa, pero antes no veía a mi esposo ni a mis hijos; todo era cuidar de ella, lo bueno es que rindió fruto el esfuerzo y ella está aquí con nosotros. Valeria me ha enseñado que todo se puede, hasta lo imposible", dijo Cyntia, "ella es muy positiva y dos años después sigue aquí, Valeria es un regalo de vida".