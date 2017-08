Le urge a Claudio atención médica

(GH)

El mal estado de salud en el que se encuentra Claudio Maciel, de 48 años, tiene preocupados a sus vecinos, quienes aseguran que las condiciones en que vive no son aptas para él, pues padece hepatitis c y vive en una casa sucia y descuidada.



La terrible enfermedad que padece Claudio lo ha dejado por más de 40 días en cama, situación por la cual fue internado durante 20 días en el Hospital General, a donde hace poco volvió a acudir por recomendación de sus vecinos, pero no fue recibido.



"Hace 40 días quedé sin poder caminar, ayer fui al hospital porque me quisieron internar los vecinos y me dijeron que no había ninguna razón urgente para que me atendieran ahí en urgencias, yo tengo hepatitis c", aseguró.



Silvia Coronado, vecina de Maciel, comentó que la casa en la que vive Claudio es un foco de infección y es de urgencia que sea atendido adecuadamente, pues las condiciones en que vive pueden empeorar su condición.



"Esa casa es un foco de infección, él debería estar aislado en una parte donde vean por él, lo único que pedimos es que lo atiendan en una parte donde esté bien, por su salud; es un ser humano que necesita ayuda, tanto él como su familia".



El señor Claudio vive de lo que le pueden ayudar sus vecinos, con alimentos, luz, agua y pañales, pero insisten que sus malas condiciones pueden causar más rápidamente su deterioro.



Claudio Maciel se encuentra convaleciente en una casa ubicada en la calle Michoacán número 115, entre Yáñez y Garmendia, en la colonia Modelo, donde los vecinos que velan por él pidieron ayuda médica de parte de alguna institución para su pronta recuperación.