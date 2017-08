Luce abandonado parque de Mallorca

(GH)

Con la basura desbordada de los botes, maleza vieja y seca, aparatos de juego desmantelados y sin focos que alumbren en las tardes, se encuentra un parque ubicado por el bulevar Arrendario y San Cabaneta Cerro, en la colonia Mallorca.



Al menos dos años tiene en abandono el sitio, comentó Maribel Sabori, vecina de la calle San Cabaneta Cerro, en donde el descuido de las instalaciones es evidente.



"Al menos dos años tiene así el parque, yo nunca he visto que lo limpien, este parque está muy descuidado, están vandalizados los aparatos, todo está desmantelado y es la misma gente que se llevaron las cosas, los columpios no tenían ni dos meses cuando se los llevaron.



"La maleza está crecida, y la basura se está desbordando de los botes, el parque está en terribles condiciones", mencionó



Leticia Sabori, vecina de la colonia Mallorca, agregó que en el lugar no hay alumbrado público y que en las noches se encuentran entre penumbras, motivo por el cual solicitó al Ayuntamiento la restauración del parque.



"Está a oscuras, o sea no tiene ni las lámparas porque se las llevaron y no sabemos qué tenemos qué hacer para que vengan a arreglarlo, lo único que pedimos al Ayuntamiento es que vengan y restauren porque es un gran problema".