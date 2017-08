Lucha doña Eli contra la adversidad

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con lágrimas en los ojos pero con unas inmensas ganas de seguir adelante tras las malas noticias que ha recibido, doña Eli Cubillas García, de 64 años de edad, solicitó el apoyo de la comunidad, por estar gravemente enferma y no contar con recursos suficientes.



El cáncer es una enfermedad que invadió poco a poco a doña Eli; un cáncer de tiroides, el cual fue erradicado dejándola casi sin voz pero que después reapareció en uno de sus pulmones.



"A mí me salió metástasis a causa de un cáncer, según esto en el pulmón, pero los doctores no sabían en dónde estaba, entonces me hicieron estudio tras estudio y me hicieron un estudio en la tiroides.



"Me volvieron a mandar hacer estudios y vieron que ya tenía tumorcitos en el pulmón, ya estaba el cáncer; ellos me buscaron más profundo hasta que encontraron cáncer en la tiroides y de ahí se me pasó al pulmón", comentó Eli Cubillas.



Una de las más grandes preocupaciones de doña Eli es convalecer su terrible enfermedad sola, pues aunado a su cáncer de pulmón, sufre de insuficiencia renal y vitíligo; tampoco tiene contacto con su hija y lleva una mala relación con su único hijo varón.



"El doctor ya me dijo que no me sirven los riñones, estoy enferma de los nervios, pero me da cosa recibir el tratamiento para el cáncer y estar sola, eso es lo que me aterra; qué es lo que voy a sentir, cómo mi cuerpo vaya a decaer, cómo voy a poder soportar eso, no tengo buena relación con mis dos hijos", aseguró.



La terrible situación de Eli Cubillas es muy grave, pues desde hace 8 meses no cuenta con el servicio de luz, pues debe, además de necesitar la instalación de una mufa, lo cual no puede cubrir con su pensión.



"El seguro me da 485 pesos mensuales, no tengo luz; debo 6 mil pesos pero no tengo para poner la mufa que me pide comisión, que me sale en 13 mil pesos, necesito que alguien me ayude con la luz, por piedad, que tengan misericordia".