Va Unison por protocolo antiacoso

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Hasta el momento no se ha dado una resolución al caso del supuesto acoso a estudiantes por parte de un docente, indicó Enrique Velázquez Contreras, rector de la Universidad de Sonora.



Aclaró que, de generarse situaciones similares, la persona será suspendida con goce de sueldo hasta que se compruebe la situación.



Indicó que el maestro no estará en contacto con estudiantes mientras continúen las averiguaciones y no se cuente con el protocolo para atender este tipo de casos.



"Se revisó con la dirección de Recursos Humanos y el área jurídica de la institución sobre la situación ante la Junta Académica, porque ya existía la demanda desde el semestre pasado y quien ya estaba separado de las clases por tener licencia sin goce de sueldo", comentó.



Destacó la importancia de tener un protocolo para dar recomendaciones a la comunidad universitaria, por lo que estas situaciones de violencia y acoso deben ser desterradas del campus.



Apoyo del sindicato



El líder del Sindicato de Trabajadores Académico de la Universidad de Sonora (Staus), Javier Quintanar Gálvez, indicó que el gremio está a favor de que se cuente con un protocolo para buscar caminos adecuados antes de tomar una decisión.



El sindicato está al tanto de los casos de esta índole que se han presentado, por lo que se ha tratado de cumplir lo establecido en el contrato, realizar investigaciones, escuchar a ambas partes y tener pruebas, aseguró.