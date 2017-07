Siguen quejas por mal servicio

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El 47% de los censados en una encuesta de la Unión de Usuarios manifestó que las unidades de transporte urbano no encienden o no cuentan con aire acondicionado, mientras que el tiempo promedio de espera es entre los 18 a 19 minutos.



Ignacio Peinado Luna, líder de la agrupación, señaló que el usuario continúa exigiendo la mejora del servicio y que se respeten sus derechos a pesar del aumento que hace semanas se tuvo en el transporte.



"Esta encuesta fue realizada del 17 al 23 de julio a personas que toman el camión y esos fueron los resultados que arrojó el estudio el cual se realiza todas las semanas para determinar cómo ha estado el servicio", comentó.



El presidente estatal pidió a las personas que utilizan los camiones a realizar el pago del servicio por medio de la tarjeta de prepago y, de esa manera, evitar pagar con 10 pesos ya que no es devuelta la feria.



"La tarjeta además permite a las personas administrar sus viajes ya sea a la semana o como el usuario planee según sus ingresos, así como el número de servicios que se utilicen al día o semana", dijo.



En caso de que el camión no se encuentre en las condiciones óptimas para operar es necesario tomar el número de unidad, además de un accidente al subir o bajar de la unidad se pueda hacer efectivo el seguro de daños.