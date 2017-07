Toman avenida como basurero

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una montaña de basura ha invadido poco a poco el paso de la calle Sahuaro entre Huatabampo e Isla del Tiburón, en la colonia Sahuaro Final, y vecinos afectados aseguran que el bonche de basura tiene más de cuatro meses en el sitio.



Gente ajena a la colonia es la que ha aumentado la basura de la calle Sahuaro, aseguró María Eduwiges Díaz Valenzuela, quien dice estar cansada pues hasta en las puertas de su casa han tirado basura.



"Hay veces que nos damos cuenta y le echamos un grito a la gente y les vale, esa basura tiene más de 4 meses, ahí tiran perros muertos, colchones, de todo, y es una peste, hasta afuera de mi casa vienen a tirar basura y perros muertos", comentó.



Doña María Eduwiges añadió que es ella y sus vecinos los que limpian el lugar y aseguró que están cansados de que personas de otras colonias vayan y depositen la basura en la calle, donde poco a poco invade el carril.



"Quienes tiran la basura son personas de otras partes, no son de aquí de la colonia, hay veces que los vecinos juntamos la suciedad y pues quemamos para que no se vea tanto porque si no ahí andamos matando animales, ratas, alacranes, ciempiés, hasta culebras que ya deben de haber ahí", aseguró.



Preocupada por mantener a su calle limpia y libre de animales, Doña María Eduwiges Díaz pidió al Ayuntamiento que acuda al lugar para limpiar la basura que está afectando a familias del sector.