Muestra Gloria su arte con las manos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Alegre, persuasiva y con mucha amabilidad es como recibe a quien se acerca a su lugar de trabajo Gloria Cerami, de 52 años, que se ha dedicado por 25 años a la elaboración de alcancías artesanales, oficio que aprendió cuando era joven.



El oficio de doña Gloria Cerami ha sido el que le ha ayudado a salir adelante, pues durante los 25 años el secreto de la artesana ha sido tratar amablemente a la gente que pasa cerca de su puesto para ver sus famosas alcancías.



Originaria de Michoacán, Gloria decidió junto a su familia radicar a Hermosillo, y durante más de 17 años ha ofrecido sus creaciones a quienes transitan por las calles del Centro de la ciudad.



"Yo llevo haciendo alcancias desde hace 25 años, en donde he hecho pedidos especiales y hace 17 años que mi familia y yo nos vinimos a vivir aquí a Hermosillo, este es un trabajito noble y siempre vendo aunque sea poco", comentó.



Doña Gloria, con vasta experiencia, reveló que es alrededor de dos días lo que se tarda el proceso de secado del yeso para las alcancías, las cuales son de diferentes figuras y tamaños y para todos los gustos.



"El yeso tarda de uno a dos días en secarse, depende del tamaño y grosor de la alcancía, tardo alrededor de 5 minutos en pintarlas y son de diversos precios y la pintura que uso es de la mejor que hay.



"Yo soy quien hace las alcancías, son de diferentes figuras y tamaños, hay cochitos, ranas, perros y botellas de cerveza y de todas me piden, son muy vendidas porque no son caras", comentó.



Elaborar alcancías es un proceso de paciencia y creatividad en el cual doña Gloria Cerami ha invertido más que tiempo y espera seguir con el oficio que tanto le gusta y la hecho tan feliz durante más de dos décadas.