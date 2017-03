Familiares buscan a Martín Alonso

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Martín Alonso Morales Malaviar, de 51 años, es reportado por sus familiares como desaparecido desde el pasado 23 de marzo, fecha en la cual lo vieron por última vez.



Su hermano Javier Morales relató que Martín Alonso salió de casa, ubicada en la colonia Laura Alicia Frías, entre las 8:00 y 9:00 horas del día mencionado.



Se dedica a la albañilería y dijo a su madre que iría a ver un trabajo, pero ya no regresó.



Javier agregó que su hermano toma medicamento para la depresión y cree puede andar por las calles sin rumbo fijo.



“Esta bajo tratamiento depresivo, tenemos la esperanza de que ande caminando sin rumbo, no queremos pensar mal”.



Ya interpuso la denuncia correspondiente ante la Procuraduría General de Justicia, instancia en la cual se realizó una búsqueda entre las personas detenidas y la morgue y Martín no aparece.



Si usted tiene datos del paradero del señor se puede comunicar con Javier al número celular 66 21 43 01 00.