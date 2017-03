Agarran calle como basurero clandestino

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Mayor limpieza en las calles solicitaron los habitantes de la colonia Adolfo López Mateo, en especial la intersección de Pitahaya Madura y Dalias, donde permanece un cerro de basura y escombro en medio de la calle, al igual que un árbol viejo.



Una de las vecinas que radica al Sur de Hermosillo desde hace más de 15 años, dijo que desde que la colonia se fundó, el lugar ha funcionado como basurero clandestino para algunas personas que tiran basura sin importarles que sea la vía pública.



"Aquí vienen a cada rato a echar la basura y uno no les puede decir nada porque se le echan encima, la gente es muy agresiva, y pues mejor me quedo callada, yo no puedo sola contra ellos, pero vienen más de noche, ya que no se ve nada", dijo.



La reportante destacó que personal del Ayuntamiento varias veces ha limpiado la calle, pero la gente no entiende y sigue arrojando basura en ese lugar, donde también permanece un árbol que supuestamente estaba desde antes de que el lugar se poblara.



Berenice López, habitante en la colonia desde hace 17 años, platicó que cuando llegó el terreno donde ahora está la colonia era el monte, y con el tiempo se delimitaron los lotes y las calles, pero el árbol quedó en medio de la calle, ya que hasta hace algunos años no existía esta avenida.



"Es que aquí era como un arroyo, por eso el árbol nunca lo quitaron, peor ahora que abrieron el paso, deberían de quitarlo o que lo remuevan de lugar, porque a lo mejor por eso también la gente agarra de basurero ahí, porque ven ese pedacito como que no es parte de la calle y sí lo es", apuntó.