Les llegan agua a unos, faltan dos

Dos fraccionamientos campestres en la zona rural Oriente no cuentan con el servicio de agua, afirmó el titular de Organismos Rurales de Agua de Hermosillo, Jesús Davis Osuna en evento donde se dotó del líquido a San Pedrito.



El funcionario mencionó que son La Encantada y La Finca los que aún no cuentan con el servicio de agua y se les proporciona por medio de pipas varias veces en la semana.



Ayer, después de más de diez años de carecer de agua potable, alrededor de 110 familias de San Pedrito y colonias aledañas fueron dotadas de agua potable, al abrirse la válvura que da acceso al servicio.



Evelia Domínguez, habitante de La Encantada, manifestó que ellos desde hace nueve años, tiempo en el cual reside en dicha zona, no cuentan con agua por lo que una o dos veces por semana se les surte con dos mil litros.



Detalló que no cuentan con drenaje, recolección de basura y el alumbrado público es deficiente y que desde hace varios años han pedido que se les brinde cada uno de estos servicios.



La madre de familia indicó que durante el verano las pipas no les brindan una cantidad mayor de agua por lo que reutilizan el vital líquido para realizar las diferentes labores del hogar.



Son cinco personas las que viven con ella y para el consumo humano compran garrafones, mientras que para lavar o bañarse utilizan el agua que se les brinda en las pipas.



José Iván López, quien también vive en La Encantada, señaló que desde hace semanas han tenido que acarrear agua de otros lugares, ya que no han entrado las pipas al lugar.



El habitante del sector comentó que entre gasolina y agua se gasta alrededor de 500 pesos a la semana, lo cual es un gasto fuerte para él y su familia la cual está conformada por cuatro personas más.



El titular de Organismos Rurales indicó que se buscará la manera de que los lugares que se encuentren en rezago cuenten con el servicio de agua potable, pero no especificó la inversión requerida o el tiempo en el cual quedaría lista dicha obra.