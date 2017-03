Les brinda seguridad "El Abuelo Fernando"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Lo que comenzó como un programa de Abuelos Trabajando para contar con vigilantes en escuelas, hoy se ha convertido en un trabajo diario para Fernando Ibarra Contreras, quien desde hace once años mantiene la seguridad en la escuela Ernesto Salazar Girón.



A sus 79 años, "El Abuelo Fernando", como es conocido por la comunidad estudiantil en esta escuela de la colonia Country Club, desde las 06:30 horas realiza rondines alrededor del plantel, además de ayudar con la seguridad vial de los alumnos.



"Era un programa de Abuelos Trabajando, estábamos varios en diferentes escuelas, pero se acabó el programa, aquí en la escuela los papás no me dejaron ir y ya tengo 11 años", platicó don Fernando.



Durante el día da al menos seis recorridos y en el recreo se mantiene alerta para verificar que extraños no se acerquen a la escuela y a la hora de salida ayuda a los niños a cruzar la calle, a esperar camión y despedirlos.



Aunque el plantel ha sufrido de algunos robos, estos se han presentado durante la noche y la madrugada, afirmó, pues en el día todos los vecinos saben que el abuelo Fernando mantendrá la vigilancia de la primaria.



"Estoy antes de las 07:00, hago un rondín para ver si hay caras que no conozco o un carro mal parado, yo lo reporto, casi siempre hay puros vecinos, pero en una ocasión vi a un chamaco que se metió a la escuela y hablé con él para que se saliera", dijo.



Don Fernando recibe un apoyo económico quincenal de parte de los padres y disfruta cada día poder seguir trabajando a pesar de su edad, aseguró que los recorridos que realiza son de un total de 563 pasos a diferente hora para engañar al enemigo.