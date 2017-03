Ven en fraccionamientos "nidos" de delincuencia

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El entorno urbano de la capital de Sonora, específicamente el generado por el sector de vivienda con la construcción de esquemas cerrados y de edificación masiva de casas, son también factores que contribuyen a la inseguridad.



Especialistas en arquitectura y urbanismo, sociología y seguridad, señalan que el formato de una ciudad extendida genera situaciones inseguras, en especial para los fraccionamientos ubicados en zonas periféricas.



La falta de espacios en residenciales para la práctica de deportes y convivencia familiar produce "islas" dentro del área urbana, que afectan la movilidad y la eficiencia de la ciudad y generan costos al Gobierno y a los ciudadanos.



"Una ciudad, para llegar a ser más eficiente en términos de seguridad, de comunicación, de movilidad, necesita estar conectada. Un fraccionamiento es todo lo contrario; lo que estamos haciendo es aislar, separar y desconectar en vez de integrar", explicó Diana Urías Borbón.



La directora de la carrera de Arquitectura del Tecnológico de Monterrey, Campus Sonora Norte, indicó que la tendencia de construir desarrollos horizontales en la periferia, genera también costos en traslados y mayores gastos a las autoridades en seguridad y servicios.



Agregó que los fraccionamientos cerrados crean zonas desangeladas, donde a ciertas horas no hay siquiera vecinos que vigilen, lo que facilita las cosas a los delincuentes porque además, al no circular autos, no existe la llamada "vigilancia pasiva".



PAGAN MÁS POR SEGURIDAD



A fin de evitar los tres principales robos que se registran en la capital: Casa-habitación, vehículo y comercio, "enjaulan" su propiedad, instalan diversos dispositivos de vigilancia y contratan guardias de seguridad privada.



Los ciudadanos han adoptado dichas medidas en su desesperación ante las fallas y falta de atención por parte de las autoridades municipales y estatales en materia de seguridad, manifestó Ramón Alberto Jorquera Limón.



"Las clases medias tienen esa paranoia y buscan las formas de solucionar ellos mismos el problema ante un cierre del Estado que dejó de atender una prioridad y una función que le pertenece y debe asumir", refirió el sociólogo de la Unison.



Vivir en una cerrada puede terminar en lo que no estaba planeado y convertirse en un nido donde las conductas delictivas son más propicias, además de que quienes habitan en estos lugares deben contar con recursos mínimos para pagar vigilancia.



Además, agregó, los vecinos necesitan estar dispuestos a reunirse para plantear y efectuar mejoras en su entorno.



FALTAN ACCIONES EFECTIVAS



Karim Antonio Oviedo Ramírez, presidente del consejo directivo de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) en Hermosillo, considera que también han faltado acciones efectivas por parte de la autoridad para combatir la delincuencia.



En Hermosillo la inseguridad es un problema muy fuerte que en los últimos dos años se ha incrementado, subrayó; antes el motivo para mudarse era aspiracional, ahora se debe a la búsqueda de seguridad.



"Hay muchas personas que están cambiando su residencia porque piensan que yéndose a otro lugar van a estar más seguros; ese es un fenómeno en la ciudad que no teníamos antes, tenemos mucho tiempo en el ramo inmobiliario", expuso.



El especialista aclaró que los agentes inmobiliarios no venden el concepto de seguridad porque no pueden ofrecer algo que no existe, debido a que no hay una estrategia puntual para resolver el problema.