Disfruta vender sus "cachitos"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Hace 50 años don Benito Hernandez Gámez comenzó a vender boletos de la Lotería Nacional en Hermosillo y actualmente, a sus 78 años, disfruta realizar tal oficio que le ha ayudado a salir adelante durante tanto tiempo.



El originario de Divisaderos, Sonora, relató que en su larga trayectoria en tal labor, hasta siete personas han ganado el premio mayor.



"Uno antes ganaba un poquito más, antes las personas compraban mucho todos los días y ahora ganamos mucho menos que antes, hay veces que salen hasta 30 cachitos, ahorita está muy variable".



"Cuando estaba joven me dediqué a otras cosas pero la mayor parte de mi vida me dediqué a esto".



Contó que gracias a la venta de "cachitos" de la lotería, la cual realiza en el Centro de la ciudad, por la calle Serdán, logra sacar adelante a su nieto y los gastos en su hogar.



"Pues por lo menos sacamos para comer y para vivir, de mí depende un nieto que está ahí en mi casa, me vengo a las 8 de la mañana hasta las 2 y media o 3 de la tarde".



Don Benito destacó que en la actualidad, son las personas adultas quienes dejan su fé a la suerte y acuden a comprarle boletos de la lotería con mayor frecuencia.



"Más bien (sic) jóvenes casi no compran, tengo cliente que le di el premio mayor una vez y ahí está todavía, ahora me compra más".