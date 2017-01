Escombro ocasiona percances de autos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Durante las últimas semanas ha incrementado el registro de percances automovilísticos en el cruce de las calles Magnolia y Olmos, en la colonia Zona Cuartel, pues el área es obstruida por acumulación de escombro que fue arrojado en el lugar.



Trabajadores y transeúntes del sitio denuncian que tal problema persiste desde hace más de tres meses en el sector.



Hernán Murillo Oropeza, quien labora en el área, señaló que la acumulación de tierra y piedras en el sitio ha ocasionado constantes incidentes en los cuales se han visto involucradas máquinas que día a día transitan por el sitio.



"Esto no estaba hasta hace unos dos o tres meses y la verdad es que se está haciendo costumbre porque ya son muchas calles que están así", comentó, " a cada rato se quedan atorados carros o hay máquinas que se ladean cuando quieren cruzar por arriba del escombro".



Emilio López González, transeúnte del área, solicitó apoyo de las autoridades competentes para que las calles del lugar sean pavimentadas y que se pida a los dueños de las empresas que limpien lo que les corresponde.



"No todas las bodegas tienen este problema pero a las que sí que les pidan que no se adueñen de la calle y que si van a tirar escombro que lo tiren para adentro de sus terrenos porque así están afectando a los demás".