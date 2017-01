Devuelve visa por insultos de Trump

HERMOSILLO,Sonora(GH)

Para protestar y defender su dignidad como mexicana, la ciudadana Alma Rosa Siller Contreras acudió al Consulado General de Estados Unidos, en Hermosillo, para devolver la visa estadounidense.



Después de haber escuchado los insultos y conocer los actos por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en contra de los mexicanos, la hermosillense decidió no acudir más al País vecino.



"Desde que empezó este señor a hablar mal de México, y muy mal de los mexicanos, le comenté a mi familia que si él ganaba, devolvería mi visa", explicó, "y pues ganó y se puso peor".



Detalló que durante toda su vida acostumbró ir a Estados Unidos de manera regular, ya sea de compras o de paseo, sin embargo aseguró que mientras Donald Trump esté a cargo del Gobierno, no volverá.



"Es la única manera en la que puedo protestar, porque yo sola no puedo salir a las calles. Entonces hice una carta y la pongo en un paquete con copias de credencial de elector y licencia, además de la visa original y la llevo al Consulado", precisó.



SE EXTRAÑARON



Alma Rosa comentó que al ser atendida por el personal del lugar, se extrañaron al escuchar que iba a regresar el documento oficial para ingresar a aquel País, pues creían que sólo iba a renovarlo.



"La persona que me atendió, asombrada, me preguntó por qué la quería regresar y ya le dije mis motivos", manifestó, "que era una manera de protesta, defendiendo mi dignidad como mexicana".



Indicó que no puede tener este documento para acudir a Estados Unidos, ya que no quieren a los mexicanos, incluso cuando su familia tenía planeado realizar un viaje por varios lugares de aquel sitio.



"Mi familia me ha apoyado mucho, desde que Trump empezó, pensé en hacer algo en lo que yo me sintiera bien, ojalá más lo hicieran", subrayó Siller Contreras.



La hermosillense agregó que dejó abierta la posibilidad de volver a tramitar su visa una vez que el Gobierno de Donald Trump haya concluido, mientras tanto ahora es una ciudadana mexicana fuera del sistema estadounidense.