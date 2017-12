Plasma coloridos paisajes sonorenses

HERMOSILLO, Sonora(GH)

A ritmo lento de una mano, unos trazos van adquiriendo forma: La pintura es fresca y la combinación de colores es única; poco a poco una teja va tomando la forma de un bello paisaje desértico y llamativo.



Daniel Rosales es originario de Guaymas y durante 10 años se ha dedicado a pintar bellos paisajes. Su lienzo es una teja, un servilletero o su especialidad: Un gran mural donde puede plasmar en forma de arte los más bellos paisajes del Estado.



A pesar de que su oficio es ser electricista industrial, desde pequeño sintió una gran atracción por el dibujo y la pintura, y fue a los 16 años de edad que aprendió la técnica que hasta el día de hoy sigue desarrollando.



"Llevo 10 años pintando, cualquier paisaje, cualquier cosa, yo desde niño empecé a dibujar, hacía paisajes, utilizaba diferentes colores y pinturas y a los 16 años conocí a un amigo, un pintor muy bueno y con él empecé a pintar en San Carlos.



"Yo soy electricista industrial y trabajo en las termoeléctricas, desde hace un año tres meses me viene a Hermosillo y desde entonces me he dedicado a vender las pinturas, lo que hago lo hago para el turismo y para la gente", relató.



El joven a menudo se encuentra en el mercado municipal ofreciendo sus obras y aseguró que cada vez trata de mejorar su técnica, sobre todo aprender de las personas que se acercan a ver su obra.



"Soy un pintor muralista, he pintado algunos murales aquí, es una profesión en la que tienes que tener mucha dedicación y sobre todo tiene que gustarte: Es una pasión poder realizar un paisaje y gracias a Dios lo puedo hacer, yo aprendo de la gente que me da muy buenas ideas", señaló.



Aunque Daniel Rosales narró que es poco el apoyo que recibe por su arte en la ciudad, él no descansará hasta que su obra sea reconocida, pues considera que es importante difundir el talento de todos los pintores que buscan también una oportunidad para salir adelante.