Disminuyen las ventas de Año Nuevo por la pérdida de costumbres

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Los locatarios del Mercado Municipal perciben bajas sus ventas en los días previos al Año Nuevo y es que algunos las atribuyen a la pérdida de las costumbres en las cenas tradicionales, ya que más gente prefiere comprar comidas o platillos ya elaborados.



"Las ventas van muy mal, han bajado mucho", dijo Guadalupe Encinas, comerciante, "no se compara con años atrás, antes había bastante movimiento; como que la gente nueva va perdiendo tradiciones en las cenas, ya la ‘chamacada’ prefiere las hamburguesas.



"Esperemos que no se pierda totalmente, los mayores todavía estamos acostumbrados a lo tradicional, pero la juventud ya no quiere", afirmó.



Otros motivos que los comerciantes señalaron como posibles causas de la escasa venta de elementos para las cenas tradicionales, son la economía actual de las familias luego de la Navidad y la proliferación de supermercados y tiendas de autoservicio en la ciudad.



"Está calmado, antes era muy bueno porque no había tanto súper; ahora donde quiera venden carne, por donde quiera nos atacan", explicó Francisco Flores, carnicero, "también ya sale más barato ir a comerse unos tacos que comprar para hacer tamales".



En el Mercado, los materiales para preparar cenas como tamales o menudo, varían en total entre 150 y 580 pesos dependiendo de los elementos que deseen adquirirse, donde, por ejemplo, los chiltepines son el producto que más ha incrementado en precio en el último año.



"Subió mucho el chiltepín este año", externó Gisela Durazo, vendedora, "yo me acuerdo de que el año pasado vendíamos hasta por kilos y ahora no, porque antes lo comprábamos en 700 u 800 pesos, ahora lo estamos comprando hasta en 2 mil 200 y en la venta no le sacamos lo que es, pero a pesar de estar caro, la gente sí se lo lleva".