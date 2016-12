Solicita apoyo para alimentar a sus nietos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Tener a su cargo a sus tres nietos es una bendición porque los puede ver crecer pero la situación económica para María Guzmán Álvarez se ha complicado un poco.



Ella se apoya con la venta de duros con verdura, pepihuates y sabritas pero desde hace varias semanas se le acabó todo el material y no cuenta con el dinero suficiente para surtirse.



"Desgraciadamente hace siete años murió una hija mía y yo me he hecho cargo de mi nieto y me quedé con la patria potestad de otros dos nietos, aquí los tengo y como puedo los saco adelante".



"Gracias a Dios hay gente que nos tiende una mano, sé que son rachas malas las que a veces pasan y esperemos poder sobrepasarlas", manifestó.



En Navidad a los pequeños de 3, 5 y 10 años de edad no les amaneció nada, una fecha importante para la familia.



María Guzmán requiere la solidaridad de la comunidad para poder comprar los artículos que necesita para poner su puesto nuevamente o bien cosas para sus nietos, ropa, calzado, juguetes o lo que guste.



Puede ir a visitarlos a su casa, la cual se localiza en la colonia Las Pilas, en el callejón Chocule número 273, sobre la calle Mina Final.