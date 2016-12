Una cara para cada ocasión

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con la creencia de que todas las personas tienen diferentes caras dependiendo en la situación en la que se encuentren, Emma Perla Hermosillo Navarro inició una colección de máscaras de diferentes partes del mundo que asciende a más de 170.



Emma Perla Hermosillo Navarro, vive en Hermosillo y desde el 2001 inició con esta colección que a la fecha suman 177 máscaras, de distintos tamaños, materiales y funciones, en su mayoría obsequiadas por amigos y seres queridos.



"Siempre he pensado que todas las personas tenemos diferentes caras dependiendo en la situación que nos tocó vivir, yo siempre le decía a mis compañeros ‘somos una máscara’, porque ahorita estamos de buen carácter y al ratito contestamos de una manera que no es correcta", platicó.



Sin tener alguna preferida, la señora Emma guarda un recuerdo de cada máscara, pues cada una tiene un significado especial, la mayoría representan ceremonias de distintas etnias de México y el mundo.



La primera máscara que le regalaron fue una de fariseo Yaqui, cuando se desempeñaba como enfermera, el administrador del hospital le dio este obsequio y desde entonces comenzó a recibir máscaras de sus compañeros, amigos y familiares.



"Cuando me iba a jubilar el administrador del hospital me regaló una máscara del Río Sonora, de fariseo Yaqui, la que usan en los rituales de Semana Santa, una compañera también me regaló otra máscara y de ahí me empezaron a llegar más máscaras".



Distintos orígenes



Máscaras de países como Egipto, La India, Costa Rica, Puerto Rico, Brasil y China, de piel, barro, cerámica, madera y plástico, son las que ha recibido como obsequio, y Emma Perla aseguró que ella sólo ha comprado alrededor de diez.



La mayoría de estas máscaras son elaboradas a mano, desde las utilizadas para la danza de pascola yaqui, la danza de viejitos de Michoacán, algunas con arte huichol de Nayarit y hasta unas de carnaval, en todas encuentra una belleza especial.



"Duré diez años viviendo sola y en ese tiempo no estaba casada y había veces que me ponía a observarlas y a todas les encuentro una belleza especial, ninguna está repetida, todas son únicas", comentó.



Emma Hermosillo guarda un rincón de su casa especial para continuar con la colección y seguir conociendo los ejemplos que los ancestros de distintas culturas transmiten a través de estas artesanías.