Sufren automovilistas por exceso de baches

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Diariamente hasta cinco carros sufren afectaciones por caer en baches situados por la calle Artesanos en la colonia Adolfo de la Huerta.



Fue durante el 2015 cuando se realizó una rehabilitación a la vialidad, externó Petra Caraveo, vecina de la comunidad, y desde entonces han surgido una gran cantidad de hoyos que alteran el tráfico vial en la comunidad.



"Todo en esta calle está muy destruida pero más en este sector, está totalmente desecho el pavimento y es una calle muy transitadas porque por aquí pasan todos los días camiones de trabajadores y automovilistas".



"La gente cae a diario en los baches, algunos sí se van con mucho cuidado pero hay unos hoyos que están muy grandes y es inevitable que no pasen por ellos".



Hace menos de un año, doña Marcela Gaxiola sufrió una ligera caída al intentar sacarle la vuelta a un bache, lo cual le originó lesiones en sus muñecas que tardaron más de una semana en sanar, según relató la vecina del área.



"Tengo unos 25 años viviendo aquí y la calle ya tiene hasta 10 años así, cada que llueve se pone pero y por aquí pasan fugas que la empeoran", agregó, "yo me di una buena caída, iba caminando sola y quería sacarle la vuelta a un bache, traía pantalón blanco y me lastimé las dos muñecas".



Por ello, los residentes del área solicitan urgente atención a la vialidad que constantemente es transitada por personas de la tercera edad y por automovilistas que ya han sufrido afectaciones en sus vehículos al caer en los baches.