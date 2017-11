Urgen señalamientos en Cárdenas y Arizona

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Es urgente la seguridad vial en el cruce de las avenidas Lázaro Cárdenas y Arizona, aseguraron los vecinos y comerciantes aledaños, ya que casi a diario ocurren accidentes, debido a que no hay señalamientos y se transita a altas velocidades.



Los reportantes afirmaron que llevan varios años presenciando choques y atropellamientos en ese cruce, a pesar de que a 50 metros al Poniente se encuentra un semáforo y a otros 50 metros al oriente hay cuatro altos.



"Siempre ha sido ese problema en esta calle, especialmente con los carros que vienen del lado del Portillo (Norte a Sur sobre la calle Arizona), porque ellos vienen libre desde allá (bulevar López Portillo) y aquí no hay nada, un alto medio escondido nomás y se pasan de largo", expresó Carlos Félix.



El comerciante en la zona desde hace más de 30 años consideró que se necesita un semáforo en la intersección, ya que la señal de alto no se aprecia bien y las líneas viales, como "cebras" peatonales o indicadores de reducción de velocidad, hace más de un año que no se aprecian.



Pero existen opiniones encontradas entre los afectados, ya que aunque sí consideran que las autoridades deben hacer algo al respecto, un semáforo no es lo primordial, comentó Fernando Beltrán.



"Yo tengo más de 20 años viviendo en la colonia (Isssteson Norte) y siempre se ha batallado, pero ahora está peor, porque los carros chocan a cada rato van y se estampan a los negocios porque no frenan cuando dan vuelta, pero un semáforo no es la solución, sino algo que te indique que es alto, ni las rayas están pintadas", indicó.



Entre las peticiones de mayor consideración que hicieron los entrevistados están las líneas peatonales y el alumbrado público para cuando oscurece; otros consideraron el semáforo, ya que durante las "horas pico" es prácticamente imposible cruzar el bulevar en sentido de Sur a Norte y viceversa.



"Nunca piensan en los peatones, yo vengo a encaminar a mi hija todas las mañanas y quisiera que vieras lo difícil que es cruzar para el otro lado de la calle (lado Sur del bulevar Lázaro Cárdenas), a veces se le pasa el camión porque dura hasta 15 minutos en pasar, son muchos los carros, por eso chocan, porque se avientan", señaló Fátima Cuenca.