"Es muy difícil ver que la niña está decaída"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Ya son cuatro meses y el sufrimiento para Nayra y su familia no ha terminado. Son todos de la etnia Seri de Punta Chueca y están en Hermosillo desde que la bebé fue internada en el Hospital Infantil para descubrir su laringomalacia congénita y una encefalopatía.



Nayra Dariana Barnett López tiene apenas un año y cuatro meses de edad, y tiene una traqueostomía y una gastrostomía para ayudarle a respirar y a comer; en la capital se encuentra con sus padres Claudia López López y Juan Barnett Díaz, de 26 y 29 años de edad, respectivamente.



Para ellos, estar lejos de su pueblo en una ciudad donde no tienen apoyo y no pueden trabajar, es sumamente preocupante y difícil; buscan asentarse en la ciudad, porque Nayra requiere atención médica todo el tiempo y por lo pronto, viven en el albergue del Hospital Infantil del Estado de Sonora (HIES).



"La verdad es muy duro, no sé ni cómo adaptarme aquí", dijo Claudia, "de trabajo ni hablamos, porque tengo que estar siempre con la bebé, darle sus cinco comidas al día, bañarla todos los días, más los medicamentos que son muchos, es una lista muy larga".



Juan siempre ha sido pescador, por lo que ahora se siente con las manos atadas al no conocer otro oficio que pueda darle sustento a su familia en Hermosillo, sin embargo, está dispuesto a aprender y a trabajar con ganas en cualquier función.



"Estamos muy tristes", continuó Claudia al narrar la urgencia de que un genetista atienda a la pequeña Nayra, pues todo se ha ido aplazando, "esperar es algo muy difícil, muy feo ver que la niña está decaída y que está empeorando: Yo quisiera apresurar todo, pero no está en mis manos".



Nayra se encuentra internada en el HIES, en la cama número 333 de Infectología; requiere con urgencia material de curación como vendas, guantes de látex, gasas, telas adhesivas, jeringas especiales para gastrostomía, agua inyectable y mangueras de aspiración.



Puede apoyar a la familia con alguno de los requerimientos o con aportaciones económicas para pagar su alimentación y estancia en el albergue del HIES; para ello puede depositar en la cuenta OXXO 4766840918312997.