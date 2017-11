Viven el invierno entre paredes de madera y cartón

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una pequeña casa de cartón y madera no es suficiente para que María del Pilar y su familia se resguarden del frío; con retazos de tela y bolsas de plástico rellenan los huecos que se van formando en las paredes, para que sea menos el viento helado que ingrese.



María del Pilar Aguayo Guzmán vive en la colonia Las Peredas junto a su esposo, quien debido a una lesión no puede trabajar y sale cada mañana a buscar un sustento que llevar a casa. En ocasiones logra poner tres comidas en su mesa, otras veces sólo una.



Sin embargo, aunque las dificultades económicas abunden en su hogar, precisó que se sienten optimistas y creen que todo va a mejorar pronto; también esperan que el frío no llegue fuerte a Hermosillo como en otros años, pues no tienen con qué abrigarse.



"Nosotros con las poquitas cobijas que tenemos nos damos calor, son como tres en total, pero no son suficientes. Vivimos en una zona donde está despejado y es muy helado, luego nos entra mucho aire aquí al cuarto por las ranuras que tiene la casa", explicó María del Pilar.



Relató que durante la temporada invernal es común preparar té, porque a veces no alcanza para el café, además hace tortillas en una hornilla de leña y luego, aún con las brasas ardiendo, toda la familia se acurruca alrededor para sentir el calor que irradia.



"Ahí nos hacemos bola, pero cuado entramos a la casa todo cambia radicalmente porque es muy helada", narró, "vivir aquí es muy pesado, mi señor está lastimado de la columna y sale a pepenar, de ahí nos mantenemos y de lo que saca mi hijo como ayudante de albañil".



María del Pilar acentuó que aunque no cuenta con muchas oportunidades para salir adelante, confía en poder conseguir unas cobijas más para no sufrir las consecuencias de las bajas temperaturas que se esperan en Hermosillo.