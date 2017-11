Llenan el canal de basura y escombro

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Habitantes de la colonia Villas del Sur manifestaron que la basura acumulada dentro del canal que pasa por el sector no ha sido recolectada desde que terminó la temporada de lluvias.



Es por ello que algunos vecinos hacen un llamado a la autoridad correspondiente para llevar a cabo la limpieza, pues les inquieta que la gran cantidad de residuos amontonados pueda originar infecciones o animales nocivos.



El señor José Ochoa, uno de los residentes en la zona, platicó que la corriente del canal atrae escombro, basura y maleza que se genera con las precipitaciones, además de los desechos que son depositados por los mismos vecinos.



"La gente viene y tira todo aquí, la basura, escombro, pero con la lluvia crecen las ramas y se va llenando; creo que en este verano no lo limpiaron todo y se quedó sucio, por eso se ve tan feo", detalló.



Los residentes del sector comentaron que la basura propicia la presencia de mosquitos y genera una mala imagen del lugar, por lo que piden a las autoridades el retiro de todos los residuos.



"A veces lo han venido a limpiar en otros años, pero este todavía no han venido y se ha acumulado todo el cochinero, cuando llueve el agua del canal se lleva toda la basura", reiteró José Ochoa.