Provoca ansiedad la falta de un método de estudio

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La falta de organización y no tener un método de estudio efectivo puede provocar ansiedad durante el periodo de evaluación en alumnos desde educación media superior, señaló Alejandra María Fernández Donjuan.



La especialista en Sicología Educativa indicó que el tener tiempos específicos para realizar las tareas o deberes escolares da tranquilidad a la persona, sin embargo, el método de estudio es una parte fundamental para obtener notas exitosas.



"Estudiar no solamente es leer, sino organizar materiales, recursos y tiempo, muchas veces ellos no priorizan cuáles son las tareas con más urgencia; por ejemplo, si una tarea es para el lunes y aún faltan varios días, aún no se deben de preocupar por esa, sino atender las que están a fechas más próximas", explicó.



Pero los jóvenes deciden no realizar las tareas o estudiar, e inician estás labores a escasos días o a "última hora", añadió Fernández Donjuan.