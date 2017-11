Urgen a implementar protocolos antiviolencia de género en universidades

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La violencia de género está presente en todos los ámbitos y las universidades no están exentas, por ello, con el propósito de compartir experiencias en tema de atención a víctimas por medio de protocolos específicos, se realizó la conferencia "Violencia de género en las universidades: La implementación del protocolo en la UNAM".



La abogada Marycarmen Color Vargas, académica e integrante de la Oficina de la Abogada General de la UNAM, impartió la conferencia en la Universidad de Sonora, donde enfatizó la necesidad de los protocolos en todas las universidades.



"La universidad que diga que no tiene violencia de género y que no tiene casos, no está reconociendo un problema que existe; creo que con esta política, la UNAM reconoció que esto es un problema y que hay que tomar medidas", dijo.



Con dicho protocolo se crearon políticas institucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de casos de violencia de género en dicha institución, un modelo que busca sumar a experiencias de otras universidades con protocolos, para así lograr fortalecerlos.



Cecilia Navarro, coordinadora del Programa Institucional por la Equidad de Género en la Unison, comentó que en la universidad ya se está trabajando un protocolo ante los numerosos casos de violencia de género que se presentan cotidianamente en la Alma Máter.



"No negamos y no debemos negar que en la Universidad hay problemas fuertes de violencia de género, porque han habido manifestaciones que los visibilizaron; se requiere el protocolo y esperamos, al inicio del próximo semestre, ya tener una propuesta para trabajarla".



En meses anteriores se hizo público el caso de un profesor de la licenciatura en Sociología con varias denuncias de acoso sexual y que recientemente recibió su jubilación, por lo que las estudiantes agredidas y apoyadas por la Comisión Estudiantil de Género, Diversidad e Inclusión Social denunciaron un "carpetazo" de la Unison al tema.