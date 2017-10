Modifican reglamento de Bomberos; personas con tatuajes podrán entrar

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Cabildo de Hermosillo aprobó por unanimidad la modificación al reglamento de Bomberos donde establece que los tatuajes no serán impedimento para prestar su servicio.



Debido a que en agosto pasado un bombero voluntario no fue aceptado para obtener una plaza por tener un tatuaje en su brazo, cabildo revocó este punto en el reglamento.



El secretario del Ayuntamiento, Julio Ulloa Girón, detalló que desde el 2011 no había ninguna modificación, por lo que además habrá otros puntos que revisarse.