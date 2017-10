Diario de una lucha contra el cáncer: Ana Elena Limón

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Yo me encontré alguna cosa diferente en mi seno al revisarme manualmente. Fui a atenderme y a hacerme los estudios que me dijeron, y ya ahí fue cuando me dieron el diagnóstico.



Fue un impacto. No lo esperaba. Yo ya lo había notado, comentado y revisado con una doctora que me había dicho que no parecía ser nada de cuidado, pero que sí me hiciera estudios -que no me hice de inmediato-, entonces esperaba que no fuera nada... o que sí fuera algo, pero nada maligno.



Me ha ido muy bien, gracias a Dios. Acababa de tramitar mi Seguro Popular porque no tenía ningún servicio médico y pensé que era buena opción. Me dijeron que podían tratarme sin costo alguno y empecé a hacer lo pertinente para atenderme en el Centro Oncológico. Hay muy buena atención de todo el personal: Trabajadoras sociales, enfermeras, médicos... dan un trato muy digno y muy amable. Le facilitan a uno pasar por lo que está pasando, porque se recibe una atención muy agradable, muy amable.



Gracias a Dios a mí me tocó encontrarme a una licenciada en Nutrición que está haciendo un trabajo para su doctorado, Ana Teresa Limón. Ella me invitó al programa y eso fue para mí de gran apoyo, una bendición, porque el cuidar la alimentación, saber qué debía comer y qué no, ha sido muy bueno. Ella me ha dado seguimiento en todo este año y mucho apoyo en la cuestión personal por la misma experiencia que está teniendo con las demás pacientes.



De los grupos de apoyo no he asistido a ninguno. Yo soy muy apegada a la fe, a la Iglesia, a la comunidad en la que participo, y creo que por eso no he tenido esa necesidad, porque regularmente estoy asistiendo a misa. La Eucarística, la oración... todo eso ha sido de apoyo y por supuesto mi familia, que está conmigo y que ha estado en todo este proceso.



Empecé con quimioterapia, después cirugía, más quimioterapias y luego las radiaciones, que las acabo de terminar la semana pasada.



El consejo es que debemos checarnos, porque esta enfermedad ha crecido; inclusive en países más desarrollados, más avanzados que nosotros en Medicina e investigación ha crecido, está en aumento, entonces sí debemos estar muy alertas y asistir a revisiones periódicas, como debe de ser, y cuidarnos para no pasar por esto.



Gracias a Dios yo he tenido un proceso, en lo que cabe, bastante bueno, pero no siempre es así. No todo mundo se detecta a tiempo y también hay quien tiene miedo y no sigue, o no va... y pasan otras situaciones.



No hay que tener miedo. Una vez que ya tenemos el problema hay que enfrentarlo, hay que buscar la solución para salir lo mejor libradas posible.



La alimentación debemos cuidarla. Tenemos mucho el problema de que estamos consumiendo comida que nos hace daño, muchos alimentos chatarra, esos hay que eliminarlos. El azúcar, la grasa... cuidar todo eso, tener buenos hábitos alimenticios, porque una vez que tenemos las células cancerosas no debemos darles más alimento, eso hace que se sigan reproduciendo. Yo practico pilates y ha sido algo muy bueno para mí. Me doy cuenta de cómo a pesar de esto me puedo mover y funcionar.



Paralelo al tratamiento de los oncólogos, he llevado otros que me han ayudado a disminuir los malestares y efectos negativos de la quimioterapia y las radiaciones, así como tomar probióticos y vitaminas y en lo emocional la aromaterapia.