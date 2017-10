Se convierte calle en laguna de lodo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Las problemáticas en las calles de la colonia El Chaparral se han incrementado desde que una fuga de agua potable apareció sobre el bulevar Lázaro Cárdenas, principalmente en aquellas que todavía no están pavimentadas, señalan residentes.



Entre las avenidas con mayor afectación, expresaron, se encuentra la calle Cabo Blanco, entre Quintero Arce y Nacapule, donde se formaron grandes lagunas del líquido, que a su vez provocan lodo espeso.



Javier Angulo, habitante en el sector, comentó que la situación es cada vez más complicada debido a la fuga que tiene más de 15 días, pues ya es casi imposible transitar por dicha rúa.



"La fuga ya tiene más de dos semanas, viene desde el bulevar Lázaro Cárdenas, del lado de donde están los yunques", explicó, "y es mucha molestia porque los carros se ensucian con el lodazal y ahí estamos batallando".



Los residentes afirmaron que varios vecinos han reportado el problema ante la autoridad correspondiente, pero que hasta hoy no ha sido resuelto; mientras, cientos de litros de agua continúan derramándose por todo el sector.



"Ya están hartos de tanto que la han reportado, para que no vengan. No es justo que la calle esté quedando en pésimas condiciones y es una lástima que el agua se tire día y noche, y vaya a dar hasta el Quiroga", comentó Adolfina Figueroa.



Ella, como los demás habitantes de El Chaparral, piden al personal de Agua de Hermosillo la reparación de la fuga, pues consideran injusto que se desperdicie este líquido que tanta falta hace en la ciudad.