Oscuridad, descuido y poca vigilancia aqueja en parques públicos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Parques y espacios públicos son el punto de reunión de hermosillenses para realizar ejercicio, pero al llegar se enfrentan a problemas como falta de iluminación, descuido y poca vigilancia.



Antes de que salga el Sol o cuando se comienza a esconder, es la hora elegida para realizar ejercicio en estos lugares, pero es también cuando los problemas parecen notarse más.



El "Kilómetro", como es conocido el espacio frente al Centro Ecológico donde acuden cientos de personas a caminar, hace apenas unos meses fue rehabilitado, se construyeron dos canchas y se colocaron lámparas de celdas solares, mismas que ahora no funcionan.



Desde la entrada por el lado del Deportivo Ana Guevara hasta el bulevar Clouthier, son un total de 60 postes de luminarias solares, de las cuales únicamente cuatro se encuentran encendidas y siete han sido vandalizadas y están derrumbadas.



Óscar Pérez acude periódicamente al "Kilómetro" alrededor de las 20:00 horas a caminar y mencionó que hace cerca de tres meses todas las luminarias estaban encendidas, pero con el tiempo se fueron apagando y deteriorando.



"Cuando arreglaron sí se veía muy bonito todo alumbrado y venía mucha gente, pero ahora casi ninguna funciona y para cuando se mete el Sol ya no viene tanta gente", platicó.



Aunque según los vecinos del lugar en el "Kilómetro" no ingresan vándalos mientras está la gente, tampoco ingresa vigilancia ni siquiera por las noches, cuando todo queda a oscuras y hay quienes aprovechan para vandalizar las instalaciones.



"Son lámparas solares, no tendrían por qué estar apagadas, yo he visto y están las celdas e instalaciones, pero hay unas que las tumbaron para robarse las celdas y las pilas, son muy caras y qué lástima que estén sin usarse", dijo Adolfo Castillo.



ES UN RIESGO



Los parques de otras colonias también presentan el mismo problema, tal es el caso del Copacabana en la colonia Olivares, donde algunas mujeres realizan ejercicio bajo una cancha casi en total oscuridad.



Según la señora Melissa, quien acude cada tarde al parque, constantemente se descomponen las lámparas y aunque se reportan y acuden a repararlas, hay unas que tienen meses sin prender.



"Todos los días hay juegos de básquet o futbol y por eso está alumbrado, pero por el lado de la calle Enrique Quijada está muy oscuro, donde están los aparatos para hacer ejercicio no se ve quiénes están", expresó.



Además en esta zona alrededor de las 21:00 horas cuando los visitantes comienzan a irse, llegan personas sospechosas y aprovechan rincones oscuros para consumir drogas, recalcó.



El parque de la colonia Apolo y el deportivo Ley 57, cuentan con una situación similar, donde los comercios o viviendas aledaños son los que proporcionan un poco de luz al lugar.



Vecinos de la colonia Ley 57 mencionaron que en ocasiones algunas lámparas de las canchas del deportivo no son encendidas, además la avenida Ley Federal del Trabajo se encuentra en tinieblas.



ESTÁ CERCA EL PROBLEMA



La Milla de la Unison cuenta con vigilancia propia de 07:00 a 23:00 horas, indicó David Fontes, director de Seguridad Universitaria, pero son las calles aledañas las que representan un problema.



"Nosotros recibimos reportes de que están algunas lámparas fundidas y lo pasamos a la dirección de Infraestructura, pero lo que nos han comentado es que la calle de atrás está muy oscura", dijo.



Sobre el bulevar Navarrete y la calle Salazar son los focos de los vehículos que transitan por el lugar casi la única fuente de luz que brinda a las vialidades.