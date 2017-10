Lucha María Fernanda por sobrevivir al cáncer

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Al escuchar la palabra cáncer su vida cambio de la noche a la mañana, no fue fácil enterarse de que padecía este mal; sin embargo, el jugar con su pequeño hijo de 4 años de edad le ayudó para decidir luchar a tiempo contra su enfermedad.



Dejar de trabajar ha sido difícil para María Fernanda Gutiérrez, el dinero que recibe por sus incapacidades no es suficiente para sobrevivir junto a sus hijos: Blanca Elizabeth y Martín Eduardo, de 6 y 4 años de edad respectivamente, quienes son el motor de su vida.



Fue el día 2 de enero cuando se dio cuenta de que tenía un pequeño bulto en el pecho derecho, su hijo le dijo que tenía una "bolita", entonces acudió al médico.



Aunque los estudios sobre este padecimiento salían negativos, narró, fue durante una operación cuando descubrieron que tenía cáncer, luego vino el diagnóstico.



"Yo tengo cáncer de mama y para mí fue muy difícil, me detecté la bolita por el niño, porque estábamos jugando a las cosquillas y él me dijo. Me hice un ultrasonido y me dijeron que no me preocupara, de ahí fui al seguro a que me atendieran y me hicieron una biopsia y los resultados fueron negativos.



"Me tuvieron que operar porque el tumor estaba creciendo, me metieron al quirófano y yo no me dormí cuando me estaban haciendo la cirugía, escuché al doctor decir: ‘Miren lo que tenía, esta muchacha tiene cáncer’, sentí miedo", recordó María.



Aunque la joven madre de 25 años de edad sigue en su lucha contra este padecimiento, solicita la ayuda de la comunidad hermosillense con despensa y ropa para ella y sus hijos.



"Los últimos (días) de noviembre iré a Obregón a radiación y es estar allá, durante un mes y medio yo tendría que dejar a mis niños aquí", detalló, "con lo que guste ayudarme la gente está bien, lo que sea es bueno, yo no me pongo los moños porque prácticamente es para mis hijos y para mí", comentó.



Si desea ayudar a María Fernanda y a sus pequeños puede acudir a la vivienda número 586 de la calle Mariano Jimenez, entre Maza de Juárez y Eligio Ancona, en la colonia Benito Juárez; o comunicarse al número 6621264357 propiedad de María Fernanda.