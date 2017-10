Plantea Arzobispo transformar Halloween

Debido a que "Halloween" no es una fiesta cristiana, al involucrar monstruos, brujas, duendes y fantasmas, el Arzobispo de Hermosillo propuso celebrar días previos a esta fecha el "Holy-Wins", que significa "Santidad Vence".



Ruy Rendón Leal manifestó que en esta nueva celebración se estarían organizando y favoreciendo desfiles, procesiones, marchas, arreglos, vestimentas donde lo ponga de manifiesto lo real, positivo, lo bueno y lo ejemplar.



"Lo que nuestra sociedad necesita hoy en día son modelos de perfección y de santidad, vidas ejemplares que se conviertan en un deseo imitar; lo que puede salvar y edificar, y no tanto en lo que nos pierde y destruye", comentó.



HONRAR A LOS MUERTOS



En cuanto a la celebración del 1 de noviembre, señaló que la Iglesia recuerda en este día a todos los hombres y mujeres que no se contentaron con llevar una vida mediocre, sino que buscaron hacer el bien y evitar el mal.



Agregó que la santidad es un anhelo que todo creyente debe tener en su mente y corazón, debido a que en la actualidad es necesaria la presencia de gente buena y ejemplar en el mundo.



Además invitó a los creyentes a orar por los fieles difuntos, quienes después de dejar este mundo necesitan de ellas, así como méritos para lograr una purificación completa y así, gozar de la presencia de Dios.