Toman congreso manifestantes

MEXICALI, Baja California(GH)

Con cadenas, candados y campamento por parte de Baja California Resiste y Mexicali Resiste se tomo el edificio del Congreso del Estado.



El abogado Armando Salinas confirmó que no se liberará el congreso hasta que sea garantizado que no votarán los dictámenes 94 y 95 concernientes a las obras APP y C5i.



Por la puerta principal se encuentran manifestantes de Baja California Resiste y por la puerta trasera de Mexicali Resiste.



Personal del congreso confirmó que la sesión se iba a reanudar a las 8:00 horas pero las condiciones no son de seguridad para restablecer la sesión extraordinaria suspendida.



Cabe destacar que analizarán si permitirán o no la realización del informe del gobernador programada para el domingo.