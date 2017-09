Necesita una tercera oportunidad de vida

HERMOSILLO, Sonora(GH)

En el cuarto contiguo, parecía funeral. La familia lloraba en desconsuelo. En su habitación de hospital, Iván no tenía ni idea de lo que ocurría a causa de su sueño inducido: El riñón que le donó su hermana con la intención de salvarle la vida, dentro de su cuerpo, de pronto dejó de funcionar.



Iván Isaac Ibarra Torres tiene 41 años y su primer trasplante de riñón fue el 7 de julio de 2012; el órgano fue donado voluntariamente por su hermana Suzzette, y sólo le duró dos días. Su insuficiencia renal lo obligó a buscar un segundo órgano que, por fortuna, llegó un año después gracias a la donación de un paciente difunto el 5 de septiembre de 2013.



Ese órgano sigue dentro de su cuerpo, pero ya no funciona. Iván necesita un tercer riñón y se pregunta por qué le pasan estas cosas.



La urgencia de un tercer trasplante es porque, afirmó su médico, su cuerpo ya no resistiría más las hemodiálisis que por tanto tiempo llevó; las venas están ya tan desgastadas que ni siquiera se las encontrarían para introducirles un catéter.



“Dios, ¿qué quieres de mí? Ya son muchas; Una, no funcionó; dos, tampoco y ahora voy por la tercera”, preguntó Iván al cielo, “voy con los sacerdotes y me dicen que las cosas de Dios son un misterio… ¡pero qué misterio!”.



Iván se aferró a su fe tras la noticia, y decidió publicar su petición en Facebook: “Amigos y familia, me veo en la necesidad de pedirles que compartan esta publicación para poder llegar a algún donante de riñon A+. Estoy seguro de que con la ayuda de todos ustedes, pero primero Dios, se logrará mi sueño, porque teniendo salud, tenemos todo”.