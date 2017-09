Esconde casa gran cantidad de basura

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Entre paredes se esconde una gran cantidad de basura en una casa en la calle Arroyo de Camou, entre Arroyo Molinito y Arroyo de los Batochis, en la colonia Los Arroyos, sitio que se convirtió en un basurero para los habitantes de la zona.



Rosa Olvera Borbón, vecina de Arroyo Molinito, comentó que la casa tiene al menos cuatro años sola, donde la maleza y la basura han ido invadiendo el sitio.



"La gente viene y echa basura así como no queriendo la cosa, siempre ha estado así la casa; las personas aprovechan que (algunas casas) están solas y las agarran para tirar basura, en unas hasta se juntan vagos; no tiene vergüenza la gente", afirmó.



El convivir con casas sucias y llenas de maleza se ha vuelto una rutina normal para los habitantes de la colonia Los Arroyos, pero no se podrían acostumbrar a la suciedad.



"No te acostumbras nunca a la basura, ni a la peste, por más que una quiera hacer algo la gente siempre las va a contaminar, los animales abundan en las casas.



"Hay casas que la gente limpió y las invadió y es muy válido, porque de que estén solas y las sigan llenando de basura, mejor que las ocupen", aseveró María del Carmen García.