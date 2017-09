Blanca crea y atiende "La casa de los gatos"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Para brindarles un hogar temporal a gatos y perros abandonados y de la calle, Blanca Aragón Flebes creó la Cat-sa Hogar Bartimeow, donde ha llegado a albergar hasta 35 animalitos.



Aunque su amor por los animales es igual, Blanca prefiere a los gatitos porque gracias a su tamaño puede darles hogar y alimento a un mayor número de mascotas a las que cuida y después pone en adopción.



"Ahorita tenemos diez gatos en la casa, incluso dos rescatados de violencia en su casa, uno con infección en la boquita porque le pegaban patadas, y dos perros, pero hemos tenido hasta 35", dijo.



El nombre de la casa nació por un gato llamado Bartimeow, quien fue abandonado por sus dueños a los 14 años porque se quedó ciego, Blanca lo cuidó y le brindó un hogar y desde entonces utilizó su casa como hogar temporal para mascotas.



"Tuvimos que bautizar la casa aunque no era la intención, pero con tanto gato que la gente nos lleva nos convertimos en la Cat-sa Hogar Bartimeow, por un gato ciego de 14 años, ya murió, pero los dueños lo echaron a la calle cuando ya no lo quisieron", platicó.



Acompañada de Pancho, Grey, Junior, Coco y Buqui, tres gatos y dos perros que llevó a esterilizar, Blanca comentó que vecinos de su colonia ya la conocen como "La casa de los gatos" y muchos aprovechan para dejar animalitos en la puerta de su casa.



"Los dejan en la puerta, en una ocasión me aventaron dos por la ventana y le pegaron a una de mis hijas, como saben que me gustan y los cuido ahí los dejan, llega un niño y me dice ‘dice mi nana que a usted le gustan los gatos que si quiere estos tres", expresó.



Los gastos de la comida corren a cargo de ella y su familia, quienes aunque a veces batallan para ofrecerles croquetas, la comida no les falta, pero también los esteriliza y vacuna para que sean adoptados.



"La verdad es que a veces tenemos que darle sopa de coditos, lo que haya porque a veces no hay para las croquetas, como se puede, hemos esterilizado a 18 gatos, muchos dados en adopción y con el compromiso de esterilización", recalcó.