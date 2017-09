"Carperos" cobran hasta 230 pesos en Bahía de Kino

HERMOSILLO, Sonora(GH)

A un costo de entre 100 a 230 pesos por día, que en realidad termina a las 18:00 horas, alrededor de 60 personas rentan carpas sin los permisos correspondientes en Bahía de Kino.



Algunos de los visitantes comentaron que en idas anteriores a la playa, desde las 18:00 horas los dueños de las carpas los desalojan del lugar, siendo que el cobro es por un día entero.



"La última vez que vinimos llegó la persona que nos cobró y nos dijo que nos debíamos de retirar porque ya se nos había acabado el tiempo, eso sí se nos hizo muy mal porque pagamos", comentó Mary Molina, una de las visitantes.



Hay otros turistas que consideran que la playa es un espacio público y que no debería de haber cobros.



DEPENDEN 60 FAMILIAS



Uno de los "carperos", quien decidió omitir su nombre comentó que son alrededor de 60 familias de Bahía de Kino las que se sostienen de la renta de carpas y palapas.



"Este fin de semana, yo renté aproximadamente 12, mientras que el fin de semana había rentado unas 20 pero es por tres personas estas, cada quien tiene sus propios espacios de renta", comentó.



Durante los fines de semana, las personas que se encargan de la renta por 20 carpas ganan aproximadamente de dos mil a cuatro mil pesos, varía en caso de que el turista acceda a contratar el servicio de sillas y mesa.



Las vacaciones de Semana Santa y en julio es cuando se tiene lleno total por lo que se obtienen un ingreso aproximado de 10 mil pesos por día, pero, esta cantidad no es sólo para una persona porque cada uno tiene una cantidad de estaciones que varía.



"Se supone que las palapas son del Ayuntamiento pero las personas que las rentan son las que cuidan que no haya basura, se supone que es para el mantenimiento y cada uno limpia sus espacios", dijo.



ES POR CONCESIÓN



El "carpero" afirmó que el servicio se presta por medio de una concesión, la cual, hasta el momento, no se ha renovado desde julio de este año ante la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa) y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).



"Hace tres años tenemos con el permiso de forma anual pero este último sí hemos tenido problemas porque no nos lo han dado a causa de que el Comisario no ha querido darnos uno de los requisitos", explicó.



Según el permiso otorgado por las instancias federales y estatales, ellos pueden rentar estos espacios y es su obligación mantenerlos limpios, pero hasta el momento trabajan sin el documento que avale su legalidad.



Debido a que no se han respetado los requisitos y exigencias que piden dependencias federales a los carperos de Bahía de Kino, no se les ha entregado la anuencia que necesitan para obtener el permiso, informó Noé Bustamante Flores.



El comisario de Bahía de Kino manifestó que primero es necesario ordenar a estas personas debido a que se están colocando en lugares que no están permitidos como, por ejemplo en el área conocida como pleamar, que es donde baja y sube la marea.



"Necesitamos sentarnos con ellos y ver esos detalles, ya saben ellos dónde pueden y dónde no, pero no hacen caso y ese es uno de los requisitos para otorgar la anuencia en Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales e Inspección y Vigilancia", comentó.



"No negamos que se les darán permisos, porque es una necesidad para el turismo porque no hay dónde haya lugares con sombra para que se coloquen las familias, entonces sí queremos ordenarlos y darles permiso", dijo.



Agregó que se buscará firmar un convenio entre el Ayuntamiento y Gobierno Federal debido a que hay pocos inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para que los inspectores municipales tomen ingerencia en el asunto.



Hay 45 personas que se dedican a la renta de carpas, pero la situación se está saliendo de control, manifestó, ya que están saturando el área y se han tenido riñas entre ellos por el lugar.



PROFEPA SÓLO VERIFICA



El titular del área de comunicación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Luis Arvayo Gálvez explicó que la instancia no da los permisos a las personas que rentan carpas o palapas en Bahía de Kino.



"Nosotros nos encargamos de que ellos cumplan con las especificaciones que les da la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para obtener el permiso necesario para el servicio que brindan", dijo.



El funcionario explicó que ellos verifican que los carperos se encuentren en el lugar establecido, así como los demás requisitos necesarios para obtener el servicio, sin embargo ellos no proporcionan los permisos necesarios para ejercer dicha actividad.



Se buscó la versión por parte de Semarnat pero no hubo respuesta.