Rentan carpas ilegalemente en Bahía de Kino

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Alrededor de 100 carpas que dan sombra a los vacacionistas están instaladas de manera ilegal desde julio alrededor de la playa en Bahía de Kino.



Para que los llamados "carperos" obtengan el permiso de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) e Inspección y Vigilancia, requieren primero la anuencia que entrega el comisariado.



Pero el comisario afirma que no se han respetado los requisitos que piden las dependencias federales y por ello no se les ha entregado la anuencia.



"Necesitamos sentarnos con ellos y ver esos detalles, ya saben ellos dónde pueden y dónde no, pero no hacen caso y ese es uno de los requisitos para otorgar la anuencia en Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) e Inspección y Vigilancia", comentó.



Uno de esos requisitos consiste en no colocarse en el área donde sube y baja la marea, además de que no deben de dejar las estructuras metálicas instaladas en el lugar.



"Hace tres años tenemos con el permiso de forma anual pero este último sí hemos tenido problemas porque no nos lo han dado a causa de que el Comisario no ha querido darnos uno de los requisitos", explicó uno de los "carperos"



NO ESTÁN DE ACUERDO CON QUE SE LES COBRE



Turistas que visitan Bahía de Kino consideran que no deberían ser particulares los que están a cargo de las carpas.



"No deberían de cobrar, está mal que sean particulares porque deberían de ser al menos del gobierno o del municipio y que puedan venir las familias a disfrutar de la sombra", comentó Alma Duarte, visitante del lugar.



La turista agregó que al momento de que las personas que se encargan de rentar los espacios con sombra en la playa no se le explicó el porqué era el cobro, por lo que externó que le gustaría saber en qué se gasta.



Algunos de los visitantes comentaron que en idas anteriores a la playa, desde las 18:00 horas los dueños de las carpas los empiezan a desalojar del lugar, siendo que el cobro es por un día entero.