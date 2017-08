Cómo conseguir un préstamo sin buró de crédito

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Los créditos online son un recurso muy utilizado por personas que necesitan dinero urgentemente para resolver un imprevisto económico. Los préstamos por internet tienen varias ventajas frente a las líneas de crédito tradicional que hace que muchas personas se decanten por esta opción.En este texto vamos a conocer qué son los préstamos personales sin buro de crédito y cómo conseguirlos. Para ello, debemos saber en primer lugar qué es el buró de crédito.El buró de crédito es una agencia privada e independiente de cualquier otra institución cuyo objetivo es almacenar información sobre el comportamiento de las personas respecto a los créditos que han pedido y proporcionar esta información a las empresas afiliadas.La información es solicitada por bancos, compañías de teléfono, comercios… de forma que pueden evaluar a la persona que solicita un crédito. Por supuesto, esta información sólo puede ser consultada por empresas y agencias afiliadas. A través de la información obtenida, las empresas deciden sobre la concesión del crédito a la persona solicitante o no.Aunque en realidad la mayoría de las financieras y empresas de concesión de créditos online consultan el buró de crédito . Estos préstamos rápidos suponen una ayuda para muchas personas que tienen que hacer frente a gastos imprevistos y necesitan dinero disponible.Los créditos sin buró tienen tres principales ventajas, la primera de ellas es que el dinero puede ser utilizado para lo que necesite el cliente de forma privada y sin tener que explicar para qué será utilizado. Muchas personas recurren a este tipo de créditos para mejorar la liquidez de sus negocios.La rapidez es una de las características más alabadas por los clientes, el dinero solicitado se recibe en la cuenta bancaria poco tiempo después de que la solicitud sea aceptada, incluso pueden pasar únicamente unos cuantos minutos.Además, la facilidad con la que se solicitan estos créditos agilizan mucho la transacción, la solicitud se realiza íntegramente a través de internet. No es necesario presentar una cantidad ingente de papeles, únicamente basta con ingresar los datos personales, elegir la cantidad solicitada, el modo de devolución y esperar la respuesta.Como ventaja adicional podemos decir que tener una deuda no impide que se nos conceda un préstamo sin buró. Pero, ¿para qué se utiliza el dinero de un crédito rápido sin buró?La mayoría de los usuarios que se deciden por pedir un crédito de estas características lo utilizan para hacer frente a gastos imprevistos como facturas de elevada cantidad, reparaciones de averías de coches o electrodomésticos, pagar multas de tráfico o multas de aparcamiento…Pero también se utilizan los préstamos rápidos online en infinidad de ocasiones para financiar los estudios, acceder a cursos privados de pago que mejoren el currículo o pagar las tasas para exámenes oficiales de idiomas.Muchos se preguntarán cuáles son los requisitos para pedir un préstamo rápido sin buró y a continuación los vamos a detallar. Es necesario que la persona que solicita el dinero cumpla estos requisitos para que puedan concederle el préstamo personal.Como primer requisito económico está el de tener una nómina que acredite que la persona que solicita el crédito obtiene ingresos que le permitan devolver el dinero solicitado. Los trabajadores freelancer también tienen que acreditar que tienen ingresos económicos. En definitiva, hay que demostrar que se tienen ingresos regulares y suficientes.Los créditos sin buró también son créditos sin aval, cosa que muchas entidades bancarias requieren para la concesión de un crédito y que en muchas ocasiones ralentiza los trámites para conseguir el dinero.Otros requisitos que hay que cumplir para obtener un préstamo personal sin buró son: ser mayor de edad, tener la credencial de elector o equivalente, tener una cuenta bancaria en titularidad, tener correo electrónico y número de teléfono.En realidad, las compañías pueden otorgar préstamos sin buro de crédito porque no hay una ley que obligue a comprobar este registro antes de conceder un crédito. Únicamente el registro sirve para que las compañías conozcan el historial y comportamiento de las personas que solicitan dinero.Las entidades de crédito establecen unos criterios propios que consideran necesarios para conceder créditos a los usuarios que los soliciten, reservándose el derecho de concederlo o no en base a estos requisitos.En internet operan diferentes entidades prestamistas y cada una de ellas establece unos criterios de concesión y devolución únicos. Además, la cantidad de dinero que concede cada entidad es diferente, aunque por lo general se mueven entorno a unas cifras similares.En definitiva, podemos decir que los créditos online o préstamos personales rápidos sin buró de crédito han facilitado la vida de muchas personas permitiéndoles acceder a unos canales de financiación no tradicionales, con lo que han podido hacer frente a gastos o imprevistos económicos que no habrían resuelto de otra forma.