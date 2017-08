Saquean edificio de Mensajeros de Ayuda A.C.

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La Asociación Civil Mensajeros de Ayuda fue blanco de la delincuencia una vez más al sufrir el saqueo de sus instalaciones ubicadas en la colonia 5 de Mayo, informaron miembros de su directiva.



Directivos de la agrupación señalaron que este nuevo atraco se suma a los más de 30 que han vivido en sus siete años de operación altruista en Hermosillo, razón por la que decidieron suspender sus labores de manera indefinida.



"Nos anunciamos en una especie de suspensión de actividades hasta no sentirnos seguros y cómodos trabajando, haciendo nuestra labor social, porque así es imposible; recuperar las cosas puede ser relativamente sencillo, pero trabajar de manera segura y confiada, no", dijo Alejandro Salas, director.



Las instalaciones de la organización, ubicadas en calle Tamaulipas en la colonia 5 de Mayo, fueron encontradas por su director con una puerta forzada, en completo desorden, pestilentes y con los pisos sucios de lodo, luego de ser notificado por un vecino la tarde del domingo pasado.



"La afectación es una más de tantas por las que hemos pasado, pero con esta ya son demasiadas, entre Las Amapolas y la 5 de Mayo (su anterior y actual ubicación), han sido más de 30 robos y se me hacen pocos; es constante y no se resuelven los casos", explicó Alejandro.



Televisores, computadoras, equipo de radiocomunicación, cámaras de vigilancia y fotográficas, teléfonos celulares, herramientas, refacciones y la batería de un automóvil, papelería, ropa y un sinfín de artículos de limpieza del hogar, de aseo personal y aparatos ortopédicos fueron hurtados; los ladrones no dejaron ni los lápices de los escritorios.



Alma Llanes, cofundadora de Mensajeros de Ayuda, compartió que el futuro de la organización es incierto al no contar con herramientas vitales para su funcionamiento y que su cierre, por ahora temporal, es precisamente para "repensar y plantear" las acciones que tomarán.



Los mensajeros esperan poder repartir las últimas donaciones pendientes de su lista y están conscientes de que al tomar esta decisión, dejan a muchas personas en espera de algún apoyo y múltiples reportes por atender.



"(Queremos) trabajar de manera confiada", manifestó Alejandro, "sabiendo que no vamos a tener tantas trabas; eso es lo que tiene más peso ahora para continuar y, en pocas palabras, no lo tenemos; es muy insegura la colonia y no se ve que vaya a mejorar".