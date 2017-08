Resulta megabache un dolor de cabeza

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Relleno de tierra y escombro se encuentra un megabache ubicado en la calle Ocotlán, entre Puerto Vallarta y San Juan de Los Lagos, en la colonia Café Combate, donde vecinos se quejan del hoyo que dificulta el tránsito.



Guadalupe Gómez, vecina de la calle Ocotlán, comentó que el bache se fue haciendo más grande conforme el tiempo y que fueron los vecinos quienes rellenaron el lugar con escombro y tierra.



"El bache empezó chico y ya se volvió más grande, y es que pasan muchos carros y por eso se ha hecho tan enorme que luego ha llovido mucho y quieran o no el agua pues también lo desgastó y los vecinos le echaron escombro y tierra, por eso está medio tapadito", aseguró.



Otra vecina, que prefirió omitir su nombre, agregó que el bache ya tiene tres meses en el lugar, y ha causado preocupaciones a conductores, pues al caer al hoyo sus automóviles "truenan", teniendo que parar para una revisión.



"Y es que ya tiene ahí como unos tres meses más o menos, y cuando pasan los carros nomás truenan y se estacionan para ver si algo les pasó, y ya después de que vieron que no tiene nada el carro se van.



Las vecinas solicitaron el apoyo del Ayuntamiento para restaurar el megabache que está en la calle Ocotlán, pues aseguran que de no atenderse seguirá haciéndose más grande.