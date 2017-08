Centro de Atención Canina y Felina realizará jornada en Poblado

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La situación de garrapatas, sarna y sobrepoblación animal son los principales problemas que ha detectado el Centro de Atención Canina y Felina en comunidades rurales como el Poblado Miguel Alemán.



El director Ariel Félix Ortiz indicó que el origen del problema es que no hay clínicas veterinarias para atender a las mascotas y estas reciben un trato semi domiciliado.



"El descuido no es tanto porque no quieran sino porque no pueden, en el Poblado Miguel Alemán sólo hay una clínica veterinaria y en los otros ejidos o comunidades no hay, por lo que tienen que venir hasta Hermosillo para atenderlos", detalló.



La subdirectora del Centro, Blayra Maldonado, agregó que las necesidades y problemas dependen de cada comunidad, pero destacan la sobre reproducción de los perros y la presencia de garrapatas.



"En el Poblado Miguel Alemán hemos visto problema de sarna, garrapatas y piojos en los animales, además de la desnutrición", dijo.



A partir de mañana se realizarán jornadas en distintas comunidades para enseñar a la población como aplicar baños garrapaticidas, mantener limpios los patios y prevenir la presencia de garrapatas.



Se iniciará en el área Triqui en Miguel Alemán con una campaña de vacunación, el martes en San Pedro El Saucito, el 12 de septiembre en el ejido Zaragoza, el 19 de septiembre en el ejido Carrillo Marcor y el 26 de septiembre en el ejido El Triunfo.