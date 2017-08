Siempre al pie del cañón para trabajar

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con unas manos cansadas pero trabajadoras, un rostro con arrugas en las que se pueden leer historias y experiencias a través del tiempo, es como don Arturo Hernández Rodríguez, de 70 años de edad, lucha cada día para sobrevivir con la venta de sandías y fruta de temporada en el bulevar Músaro.



Ya con el cabello teñido de tonos grises, don Arturo alegremente espera la llegada de algún cliente que le compre sandías o naranjas, actividad a la cual se dedica desde hace siete años y de la que se siente orgulloso pues aún tiene ganas de seguir trabajando para sacar a su familia adelante.



Al ya tener 42 años viviendo en Hermosillo, el oriundo de Guasave, Sinaloa, comentó que a lo largo de su vida se dedicó a varios oficios, entre ellos la pizca de cultivos y la albañilería.



"Yo soy de Guasave, Sinaloa, llegué cuando tenía 28 años y yo allá trabajaba en el tractor y en la pizca de algodón. Ya instalado en la Costa de Hermosillo trabajé mucho tiempo en los campos agrícolas, luego fui albañil y hace como 8 años me operaron la columna y como ya no pude trabajar me dediqué a vender sandías.



"Me vine para acá porque pues se terminaba la pizca en Sinaloa y aquí seguía y pues me ofrecieron un trabajo en uno de los campos en la Costa, en donde llegué a ser el mayordomo", mencionó.



En la actualidad se dedica al comercio para llevar el pan de cada día a su casa, donde su esposa y tres nietos dependen de él, pues es la única fuente de ingresos en su familia.



Don Arturo se autodenomina sinaloense de nacimiento y sonorense de adopción, pues fue en esta tierra donde él encontró el rumbo de su vida, su razón de ser y en donde está su amada familia.