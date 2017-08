Se inconforman por método de selección de nuevos bomberos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Miembros del Departamento de Bomberos de Hermosillo se mostraron inconformes por el método de selección utilizado para cubrir las catorce nuevas plazas para bomberos, pues aseguraron que hubo dos personas que a pesar de haber obtenido los primeros lugares, no fueron seleccionados.



Jesús Díaz Ruelas, vocero de bomberos inconformes, comentó que las causas por las que no se seleccionó a estas dos personas fue porque uno de ellos contaba con tatuajes y el otro había registrado impuntualidad en las guardias voluntarias.



"Las personas que sacaron los primeros lugares quedaron relegadas y no quedaron seleccionados, se antepone que estas personas por cuestión de tatuajes y por puntualidad a sus guardias no fueron seleccionadas", indicó.



Díaz Ruelas detalló que habían tenido acercamiento con el Comandante de Bomberos para aclarar la situación, pero estaban en busca de impugnar la decisión de la Comisión de Honor, Selección y Escalafón de Bomberos de Hermosillo.



La selección



El comandante de Bomberos de Hermosillo, Rodolfo Barroso Herrera y Cairo, detalló que los resultados mostrados son únicamente del examen de conocimientos básicos, pero para seleccionar a los bomberos se contabilizaron otros rubros.



"Hubo diferentes calificaciones porque se vieron aspectos teóricos, de habilidades y contrarreloj, pero por eso se requirió la información del voluntariado, el tiempo de estadía te puede llegar a afectar en cuestión de habilidad o destreza", enfatizó.



Los catorce elementos seleccionados, agregó, no presentaron ninguna observación, además ya se atendió a uno de los inconformes y se le explicó que no había sido seleccionado por problemas de condición física.



El director de la Unidad Municipal de Protección Civil, Guillermo Moreno Ríos, aseveró que la decisión de la Comisión de Honor, Selección y Escalafón no es impugnable y serán estos catorce seleccionados los que ocupen las plazas a partir del 1 de septiembre.