Inicia PGR "expediente"; requerirá presencia al SAT

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Todavía no hay denuncia ante la PGR por parte del SAT sobre los actos que se presentaron el pasado sábado, en un predio que resguardaba vehículos decomisados, pero se inició una atención para requerirles su presencia ante la autoridad, destacó Darío Figueroa Navarro.



El delegado de la PGR en Sonora explicó que la atención que se realizó es una nueva modalidad de la corporación que se hace valer cuando aún no se ha realizado una denuncia por parte de la autoridad, con el fin de tener un antecedente y requerir al perjudicado para que se pronuncie al respecto.



"Sí es un delito de oficio, son daños, pudiera haber otra situación de oposición de particulares y efectivamente entra el robo", dijo.



Una manifestación se registró el pasado sábado por fuera de la bodega del SAT, ubicada en la colonia Las Amapolas, para protestar en contra de los operativos de decomiso de autos de procedencia extranjera.



En el lugar, aproximadamente 50 inconformes derribaron la puerta de la bodega y se llevaron siete de los once autos en resguardo.



El titular de la PGR en el Estado destacó que aunque todos los delitos tienen su preescripción, no hay una temporalidad que el SAT tenga para la presentación de la denuncia, pero es importante que se realice en forma inmediata.



Reveló que el delito más agravado que se pudo haber cometido en los hechos fue el robo con violencia, pero eso ya lo determinarán las autoridades correspondientes una vez que se abra una carpeta d einvestigación cuando se interponga la denuncia.