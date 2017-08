Compartirán experiencias y advertirán sobre la práctica del "cutting"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Cuando se dio cuenta de que no tenía ganas de vivir, tenía sólo 8 años de edad. Patricia vivía en un entorno de violencia familiar que la llevó a odiarse gradualmente, hasta llegar al punto de querer quitarse la vida en su adolescencia.



Por años, no conoció una muestra de cariño y pensaba que todos los niños vivían así, pues para ella sólo existieron insultos, gritos y abusos.



"Mi primer corte (en la piel) fue en una caída: Al momento en el que me caí, vi sangre. Sentí la adrenalina dentro de mí y mis papás corrieron a preguntarme qué tenía: Yo lo relacioné con la atención; desde ahí, yo me provocaba las caídas", contó Patricia Montes Stefanoni, ahora una mujer de 29 años.



SIN VOLUNTAD



Patricia, junto a otros jóvenes, será ponente dentro del Primer Foro de Prevención Advertencia 2017, donde compartirá su experiencia en el "cutting" -forma intencionada de hacerse cortes en la piel- y cómo logró deshacerse de esta práctica.



Toda su adolescencia fue buscar diversas formas de hacerse daño: Tuvo todo tipo de artefactos para cortarse y su familia jamás se dio cuenta; aunque ella quisiera hacerlo evidente, las cicatrices acabaron por ocultarse debajo de las mangas largas de sus camisas.



"A los 15 años, yo estaba en una ventana a punto de suicidarme; yo estaba harta, era algo inexplicable, una desesperación muy grande, cuando ya intentaste una salida y tus papás no te entendieron, no hay nadie más que pueda entenderte", explicó.



Odiaba su cuerpo, todo alrededor le parecía falso y empezó a pensar más en la muerte: Este pensamiento se manifestaba en cada conversación, en cada cosa que escribía, en cada cosa que buscaba en Internet. La muerte alimentaba ese vacío que le crecía adentro.



CAMBIO



Aún con heridas, en sus tempranos veintes, a Patricia el suicidio le pareció la opción más cobarde y se aferró a la idea de que no era posible que tantos años de sufrimiento acabaran así; llegó a un punto de quiebre y decidió parar.



Por ello, quiere invitar a los padres de familia a establecer vínculos de comunicación con sus hijos adolescentes para estrechar los lazos que puedan sacarlos de una situación de peligro; en sus años como motivadora de jóvenes, asegura haberles visto deseosos de tener un modelo de vida a seguir.



"Los veo muy ansiosos de seguir un modelo", dijo, "de ver a una persona que ha salido adelante y que está viviendo una vida diferente; tienen muchas dudas y yo no quiero resolvérselas todas, simplemente les digo: No dejes de hacerte preguntas, no dejes de cuestionar, cambiar tu vida va a costar".